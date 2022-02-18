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Фьюри: С Джошуа будет покончено после реванша с Усиком
Тайсон совсем не верит в своего соотечественника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в комментарии YouTube-каналу Gareth A Davies поделился мыслями касательно реванша между обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это бокс в супертяжелом весе, а Джошуа – большой и сильный парень. Он может сразить Усика.
Скорее всего, исход будет таким: Александр остановит его в период с середины боя до поздних раундов или еще раз победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено», - заявил Фьюри.
Фьюри в следующем бою подерется с Диллианом Уайтом, а в случае победы выйдет на победителя реванша Усик – Джошуа, чтобы определить первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
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