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Прогрейс: Я смотрюсь хорошо в каждом бою, и неважно, кто стоит напротив
Боксер не жалеет комплиментов в свой адрес
Фото: ua.tribuna.com
Экс-чемпион первого полусреднего веса, американец Реджис Прогрейс (26-1, 22 KO) уверен в своих силах и считает, что сможет победить 31-летнего британца Тайрона МакКенна (22-2-1, 6 КО) в предстоящем поединке.
"Я смотрюсь хорошо в каждом бою, и неважно, кто стоит напротив. Я всегда хочу показывать, что нахожусь на другом уровне. Мне дали Маккенну, потому что он оказался единственным, кто согласился, ведь никто не хочет драться со мной.
Что же касается меня, то я опять стану чемпионом мира в этом году. Это будет мой год, еще один пояс. Не моя вина в том, что никто не хочет драться со мной. Я готов выйти против любого в мире", - сказал Прогрейс в интервью YouTube каналу FightHub.
Напомним, что Прогрейс в апреле 2021-го досрочно победил украинца Ивана Редкача. Маккенн в августе прошлого года победил Хосе Феликса.
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