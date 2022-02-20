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Александр Усик с юмором поздравил своего тренера с днем рождения. Фото
Наши поздравления
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором поздравил своего тренера Юрия Ткаченко с днем рождения.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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