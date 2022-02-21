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Чисора: Джошуа в реванше вытрет пол Усиком

Бокс
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Сомнительное заявление

Чисора: Джошуа в реванше вытрет пол Усиком

Новина українською

Дерек Чисора (32-12, 23 КО) дал очередной прогноз на громкий бой-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в следующем реванше», - сказал британец.

Также Чисора поделился своим мнением касательно поединка Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом.

«Забудьте Цыганского короля. Тайсон, если ты смотришь – пошел ты! Диллиан оторвет тебе голову. Вот так».

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в мае-июне текущего года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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Источник:
Vringe.com

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