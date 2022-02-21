Чисора: Джошуа в реванше вытрет пол Усиком

Дерек Чисора (32-12, 23 КО) дал очередной прогноз на громкий бой-реванш между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в следующем реванше», - сказал британец.

Также Чисора поделился своим мнением касательно поединка Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом.

«Забудьте Цыганского короля. Тайсон, если ты смотришь – пошел ты! Диллиан оторвет тебе голову. Вот так».

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в мае-июне текущего года.