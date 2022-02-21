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Главный ринг-анонсер мира дал Джошуа советы перед реваншем с Усиком
Мнение Майкла Баффера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный ринг-анонсер высказался о грядущем бое-реванше между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«По моему личному мнению, сейчас Джошуа – лучший двуручный панчер в боксе. Ему необходимо снова дать волю рукам. Вместо того чтобы просто пытаться боксировать, ему нужно драться. Выйди туда и зарубись. Это только мое мнение.
Джошуа обладает невероятной физикой, он приятный, умный, суперзвездный. Я думаю, что в следующем бою мы увидим лучшую версию Эй Джея. Но здесь ничего неясно. Усик и сам достойная суперзвезда, поэтому я не могу дождаться этого боя. Я должен его увидеть», - сказал Баффер.
В первом бою Усик в сентябре 2021 года побил Джошуа единогласным решением судей, а реванш предварительно запланирован на май-июнь.
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