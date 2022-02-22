Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уайт подписал контракт на бой с Фьюри
Осталось получить официальное подтверждение
фото - Sky Sports
«Временный» чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в интервью Sky Sports сообщил о подписании соглашение на бой с обладателем главного титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Я долго пытался встретиться с Фьюри. Я всегда был готов с ним драться. Я просто хочу сразиться с ним за титул чемпиона мира прямо сейчас», - сказал Уайт.
Ожидается, что громкий бой между Уайтом и Фьюри пройдет 23 апреля, а его победитель во второй половине 2022 года сможет встретиться с Александром Усиком или Энтони Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Популярное сейчас
- Горняк-Спорт выиграл Кубок Пожечевского, Волынь не смогла обыграть Ужгород. Все спарринги клубов Первой лиги
- Серия А. Наполи спасается, но не стает лидером, Специя проигрывает без Коваленко
- Сент-Джонстон отправил 19-летнего украинца Кучерявого в аренду в клуб 4-го дивизиона
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО