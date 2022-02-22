Уайт подписал контракт на бой с Фьюри

«Временный» чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в интервью Sky Sports сообщил о подписании соглашение на бой с обладателем главного титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Я долго пытался встретиться с Фьюри. Я всегда был готов с ним драться. Я просто хочу сразиться с ним за титул чемпиона мира прямо сейчас», - сказал Уайт.

Ожидается, что громкий бой между Уайтом и Фьюри пройдет 23 апреля, а его победитель во второй половине 2022 года сможет встретиться с Александром Усиком или Энтони Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.