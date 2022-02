Владимир Кличко: Воля Украины будет существовать вечно

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко на своей странице в Twitter отреагировал на обострение ситуации на Востоке Украины после того, как президент России Владимир Путин накануне подписал указ о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

«Будьте уверены: Украина – сильная. У нее сильная столица Киев, сильные города и села, а также сильный и сплоченный народ, который больше всего ценит независимость, суверенитет и мир в Европе. Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине», - написал Кличко-младший.

Be sure: Ukraine ???????? is strong! It has a strong capital #Kyiv, strong cities, villages and a strong solid and united people who value above all their independence, sovereignty and peace in Europe. Its WILL to exist is infinite.

Glory to Ukraine! Слава Україні!