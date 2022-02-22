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Самая брутальная и дерзкая победа в карьере Уайлдера. ВИДЕО
Пик «Бронзового бомбардировщика»
Деонтей Уайлдер стал чемпионом WBC в 2015 году после победы единогласным решением судей над Бермейном Стиверном.
Спустя два года в реванше канадец не продержался на ринге и одного раунда – Уайлдер беспощадно забил претендента и утвердился в статусе самого опасного панчера современного бокса.
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