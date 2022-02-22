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Миллер: Усик доказал, что мощь и размеры ничего не значат в боксе

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Мнение американского супертяжа

Миллер: Усик доказал, что мощь и размеры ничего не значат в боксе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) высказался о грядущем реванше между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Джошуа был в ринге с тем, кто меньше его, менее мощным, но с более лучшим боксерским IQ. Мощь и размер ничего не значат в боксе. Усик это доказал.

Усик сейчас чемпион, и он будет работать еще тяжелее, чтобы им остаться. Поэтому я не вижу, что может сделать Джошуа, чтобы остановить Усика. Разве что он набросится на него и попытается нокаутировать в начале», - сказал Миллер.

Миллер в 2019 году должен был провести бой с Джошуа, однако провалил допинг-тест. В итоге британец дебютировал на профи-ринге в поединке с Энди Руисом, которому проиграл нокаутом.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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Источник:
Vringe.com

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