Миллер: Усик доказал, что мощь и размеры ничего не значат в боксе

Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) высказался о грядущем реванше между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Джошуа был в ринге с тем, кто меньше его, менее мощным, но с более лучшим боксерским IQ. Мощь и размер ничего не значат в боксе. Усик это доказал.

Усик сейчас чемпион, и он будет работать еще тяжелее, чтобы им остаться. Поэтому я не вижу, что может сделать Джошуа, чтобы остановить Усика. Разве что он набросится на него и попытается нокаутировать в начале», - сказал Миллер.

Миллер в 2019 году должен был провести бой с Джошуа, однако провалил допинг-тест. В итоге британец дебютировал на профи-ринге в поединке с Энди Руисом, которому проиграл нокаутом.