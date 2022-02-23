Чемпиона мира по боксу подозревают в сексуальном насилии

Чемпион WBO в легчайшем весе Джон Риэль Касимеро (31-4, 21 КО) стал фигурантом дела о сексуальном насилии. Боксера подозревают в том, что он седьмого июня 2021 года в отеле City Park Hotel Manila в Тагиге (Филиппины) пытался совершить сексуальные действия в отношении 17-летней девушки.

Касимеро обвиняют по статье о защите детей от жестокого обращения, эксплуатации и дискриминации, по филиппинскому законодательству ему грозит тюремный срок до шести лет.

Касимеро 22 апреля в Ливерпуле должен провести бой с британцем Полом Батлером.

Джон Риэль Касимеро в последнем бою в апреле 2021 года разделенным решением судей побил некогда звездного Гильермо Ригондо.