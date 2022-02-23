Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
DAZN пытается сорвать бой Ломаченко с Камбососом
Проблема для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн утверждает, что ему удалось убедить стриминговую платформу DAZN в целесообразности организации боя между абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и Девином Хэйни (27-0, 15 КО).
«Для них очень важно сделать бой между Камбососом и Хэйни. Ведь иначе не стоит забывать о том, что Ломаченко будет колоссальным фаворитом против австралийца. И если он победит, то вернет все пояса на конкурирующую платформу – телеканал ESPN.
Поэтому DAZN очень активно включились в переговоры. Они очень сильно хотят сделать этот бой. Именно этот», - сказал Хирн.
Ранее Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) получил статус обязательного претендента на бой с Камбососом по линии WBO. Предполагается, что поединок состоится пятого июня на 53-тысячном стадионе в Мельбурне.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Шаран: Взаимопонимание у Селезнева на поле оставляет желать лучшего
- "Стыдно, что говорю по-русски". Украинский игрок отреагировал на агрессию РФ
- Теперь понятно, куда он улетел. Украинский боксер Александр Усик посетил матч 1/8 финала ЛЧ
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты