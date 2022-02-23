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DAZN пытается сорвать бой Ломаченко с Камбососом

Бокс
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Проблема для украинца

DAZN пытается сорвать бой Ломаченко с Камбососом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн утверждает, что ему удалось убедить стриминговую платформу DAZN в целесообразности организации боя между абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и Девином Хэйни (27-0, 15 КО).

«Для них очень важно сделать бой между Камбососом и Хэйни. Ведь иначе не стоит забывать о том, что Ломаченко будет колоссальным фаворитом против австралийца. И если он победит, то вернет все пояса на конкурирующую платформу – телеканал ESPN.

Поэтому DAZN очень активно включились в переговоры. Они очень сильно хотят сделать этот бой. Именно этот», - сказал Хирн.

Ранее Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) получил статус обязательного претендента на бой с Камбососом по линии WBO. Предполагается, что поединок состоится пятого июня на 53-тысячном стадионе в Мельбурне.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Девин Хэйни Джордж Камбосос
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Источник:
Vringe.com

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