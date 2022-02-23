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Эдди Хирн: Думаю, что Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри

Бокс
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Но удастся ли

Эдди Хирн: Думаю, что Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри

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Эдди Хирн, промоутер супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), в интервью Matchroom Boxing рассказал, что его подопечный способен досрочно победить действующего чемпиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KО).

"Я на протяжении долгих лет мог положиться на Диллиана Уайта, а он – на меня. Я хочу увидеть его с титулом чемпиона мира. Я верю, что Уайт может это сделать.

Я думаю, что Уайт может нокаутировать Тайсона Фьюри. Я считаю, что стили делают бои. Это будет очень тяжелый бой. Фьюри – выдающийся супертяжеловес, это будет очень сложно, но когда ты обмениваешься левыми хуками с Диллианом Уайтом, ты засыпаешь. Если Фьюри хоть на секунду потеряет бдительность в этом бою, то перед ним появится этот риск.

Я верю, что Диллиан – жесткий. Мы знаем, что произошло во время спарринга этих парней. Уайт верит, что просчитал Фьюри. Давайте это выясним".

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В статье: Эдди Хирн
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Источник:
XSport.ua

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