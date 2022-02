Владимир Кличко отреагировал на вторжение России в Украину

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко в Twitter опубликовал заявление после вторжения российских войск в Украину.

«Мир наблюдает, как безрассуден и смертоносен империализм не только для Украины, но и для всего мира. Пусть история станет уроком, который нельзя повторять», - написал Кличко-младший.

The world is watching how reckless and deadly imperialism is, not just for #Ukraine but the whole world. Let history be a lesson to not be repeated.