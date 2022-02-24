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Владимир Кличко отреагировал на вторжение России в Украину

Бокс
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Боксер в шоке

Владимир Кличко отреагировал на вторжение России в Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко в Twitter опубликовал заявление после вторжения российских войск в Украину.

«Мир наблюдает, как безрассуден и смертоносен империализм не только для Украины, но и для всего мира. Пусть история станет уроком, который нельзя повторять», - написал Кличко-младший.

Полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины началось утром в четверг, 24 февраля. На данный момент известно об атаках на объекты в 17 областях Украины.

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В статье: Владимир Кличко Бокс война с Россией
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