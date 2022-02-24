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Усик и Ломаченко никак не отреагировали на вторжение России в Украину
Как же так?
фото - boxingscene.com
Звездные украинские боксеры Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александр Усик (19-0, 13 КО) по состоянию на 15:00 24 февраля молчат в своих социальных сетях, игнорируя военное вторжение российской оккупантов на территорию Украины.
Усик не проявлял активность в Instagram с 15 февраля.
Ломаченко опубликовал последний пост два дня назад. На тот момент он находился в Греции.
Российские захватчики атаковали Украину утром в четверг, 24 февраля. Согласно данным МВД Украины, военные действия и обстрелы коснулись 17 областей Украины, Россия нанесла более 30 ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.
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