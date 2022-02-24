Усик и Ломаченко никак не отреагировали на вторжение России в Украину

Звездные украинские боксеры Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александр Усик (19-0, 13 КО) по состоянию на 15:00 24 февраля молчат в своих социальных сетях, игнорируя военное вторжение российской оккупантов на территорию Украины.

Усик не проявлял активность в Instagram с 15 февраля.

Ломаченко опубликовал последний пост два дня назад. На тот момент он находился в Греции.

Российские захватчики атаковали Украину утром в четверг, 24 февраля. Согласно данным МВД Украины, военные действия и обстрелы коснулись 17 областей Украины, Россия нанесла более 30 ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.