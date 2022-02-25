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Виталий Кличко: Это кровавая война. Я буду драться

Бокс
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Мэр Киева готов взять оружие в руки

Виталий Кличко: Это кровавая война. Я буду драться

facebook.com/Vitaliy.Klychko

Новина українською

Легендарный украинский боксер и нынешний глава Киева Виталий Кличко в интервью ESPN высказался о начале полномасштабной войны между Украиной и Россией.

«Это уже кровавая война. У меня нет другого выбора. Я должен это сделать. Я буду драться», - сказал Кличко-старший.

Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.

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В статье: Виталий Кличко война с Россией
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