Виталий Кличко: Это кровавая война. Я буду драться

Легендарный украинский боксер и нынешний глава Киева Виталий Кличко в интервью ESPN высказался о начале полномасштабной войны между Украиной и Россией.

«Это уже кровавая война. У меня нет другого выбора. Я должен это сделать. Я буду драться», - сказал Кличко-старший.

Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.