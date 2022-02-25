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Виталий Кличко: Это кровавая война. Я буду драться
Мэр Киева готов взять оружие в руки
facebook.com/Vitaliy.Klychko
Легендарный украинский боксер и нынешний глава Киева Виталий Кличко в интервью ESPN высказался о начале полномасштабной войны между Украиной и Россией.
«Это уже кровавая война. У меня нет другого выбора. Я должен это сделать. Я буду драться», - сказал Кличко-старший.
Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.
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