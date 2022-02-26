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Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле

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А Ломаченко все еще молится за два народа

Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле

Фото: ФК Полесье

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Новина українською

Известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по нескольким версиям, сторонник политики "братских" народов приобщился к огласке преступлений российской федерации против гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины в ходе полномасштабного наступления на наше государство. Усик сделал информации расстреле русскими извергами детского сада в Ворзеле. Александр написал: "Об этом нужно кричать".

Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле - изображение 1

Добавим, что первоочередной реакцией Усика был призыв прекратить эту войну немедленно, но при этом спортсмен не называл стороны конфликта и то, кто на кого напал. Также добавим, что известные люди российского шоубиза продолжают на многомиллионную аудиторию оправдывать агрессию путинской россии против Украины (уже погибли двое детей, среди жертв женщины, повреждены онкоотделения больниц). В частности, сообщения о поддержке агрессии путина в Украине написали Николай Басков и Тина Канделаки.

Напомним, что продолжаются уже третьи сутки полномасштабного вторжения россии в Украину. При этом оккупант не захватил ни одного крупного города Украины и не завладел ни одним стратегически важным объектом.

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В статье: война с Россией
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