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Реванш Усика и Джошуа под угрозой срыва из-за войны с рф

Бокс
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Бой скорее всего не состоится

Реванш Усика и Джошуа под угрозой срыва из-за войны с рф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обладатель титулов WBO/IBF/WBA Александр Усик (19-0, 13 KO) для CNN рассказал, что не знает, когда проведет реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

"Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Украина и моя честь для меня важнее, чем чемпионский титул.

Когда начинается воздушная тревога, мы прячемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся, мы заставляем себя веселиться… Мы пытаемся поддерживать хорошее настроение ради детей".

Напомним, что 24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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