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Владимир Кличко: Молчание – это соучастие в преступлении

Бокс
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Боксер призывает не стоять в стороне

Владимир Кличко: Молчание – это соучастие в преступлении

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей странице в Instagram призвал не молчать, а говорить о страшных последствиях вторжения россии в Украину:

"Молчание – это соучастие в преступлении. Оставайтесь громкими. Действуйте сейчас."

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В статье: Владимир Кличко
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