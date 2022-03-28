Владимир Кличко: Молчание – это соучастие в преступлении

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей странице в Instagram призвал не молчать, а говорить о страшных последствиях вторжения россии в Украину:

"Молчание – это соучастие в преступлении. Оставайтесь громкими. Действуйте сейчас."