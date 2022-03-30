Фьюри проводит спарринги с боксером, который попался на допинге

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри проводит спарринги с американским боксёром Джарреллом Миллером, сообщает Daily Mail.

Джаррелл Миллер не выходил на ринг с 2018 года. В июне 2019 тогда он должен был встретиться с Энтони Джошуа, однако провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. Эта дисквалификация стала уже не первой для Миллера — ранее он проваливал допинг-тест в 2000 году. В настоящий момент Миллер готовится к возвращению на ринг после завершения дисквалификации.

Ранее сообщалось, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля.