УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри проводит спарринги с боксером, который попался на допинге
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри проводит спарринги с боксером, который попался на допинге

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Того ли в партнеры взял Тайсон

Фьюри проводит спарринги с боксером, который попался на допинге

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри проводит спарринги с американским боксёром Джарреллом Миллером, сообщает Daily Mail.

Джаррелл Миллер не выходил на ринг с 2018 года. В июне 2019 тогда он должен был встретиться с Энтони Джошуа, однако провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. Эта дисквалификация стала уже не первой для Миллера — ранее он проваливал допинг-тест в 2000 году. В настоящий момент Миллер готовится к возвращению на ринг после завершения дисквалификации.

Ранее сообщалось, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...