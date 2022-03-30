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Фьюри проводит спарринги с боксером, который попался на допинге
Того ли в партнеры взял Тайсон
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри проводит спарринги с американским боксёром Джарреллом Миллером, сообщает Daily Mail.
Джаррелл Миллер не выходил на ринг с 2018 года. В июне 2019 тогда он должен был встретиться с Энтони Джошуа, однако провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. Эта дисквалификация стала уже не первой для Миллера — ранее он проваливал допинг-тест в 2000 году. В настоящий момент Миллер готовится к возвращению на ринг после завершения дисквалификации.
Ранее сообщалось, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля.
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