УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Ближний Восток очень интересен как место проведения поединка Усик - Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Ближний Восток очень интересен как место проведения поединка Усик - Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Осталось договориться о проведении поединка

Хирн: Ближний Восток очень интересен как место проведения поединка Усик - Джошуа

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал, в какой стране можно провести реванш Усик – Джошуа.

"Очевидно, теперь все сделали свои заявления. Усик сказал, что начинает подготовку, поэтому этот бой планируем провести в июне. Сейчас мы с Красюком рассматриваем все разные предложения из разных стран, чтобы организовать бой. Ближний Восток, очевидно, очень интересен как место проведения поединка.

Нам бы хотелось организовать его в Лондоне, если это возможно. Но думаю, на этой неделе или начале следующей, мы начнем утверждать некоторые даты", – сказал Хирн в комментарии The DAZN Boxing Show.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...