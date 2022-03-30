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Хирн: Ближний Восток очень интересен как место проведения поединка Усик - Джошуа
Осталось договориться о проведении поединка
Промоутер Эдди Хирн рассказал, в какой стране можно провести реванш Усик – Джошуа.
"Очевидно, теперь все сделали свои заявления. Усик сказал, что начинает подготовку, поэтому этот бой планируем провести в июне. Сейчас мы с Красюком рассматриваем все разные предложения из разных стран, чтобы организовать бой. Ближний Восток, очевидно, очень интересен как место проведения поединка.
Нам бы хотелось организовать его в Лондоне, если это возможно. Но думаю, на этой неделе или начале следующей, мы начнем утверждать некоторые даты", – сказал Хирн в комментарии The DAZN Boxing Show.
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