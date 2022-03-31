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Ник Кирьос возмущен, что его оштрафовали в 1/8 финала турнира в Майами

Бокс
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Теннисист назвал это решение несправедливым

Ник Кирьос возмущен, что его оштрафовали в 1/8 финала турнира в Майами

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил недовольство штрафом, который ему выписали из-за поведения во время матча 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

"Я не думаю, что это справедливо. Не хочу поднимать одни и те же вопросы. Но Шаповалов попал кому-то мячом в глаз, и его оштрафовали на $ 5 тыс. А я бросил ракетку в Индиан-Уэллсе, ни в кого не попал, а меня оштрафовали на $ 25 тыс.

Складывается впечатление, что мы не хотим защищать звёзд, открещиваемся от них в СМИ. ATP никогда не становится на сторону своих игроков. Я привык к этому, но это отстой", — приводит слова Кирьоса журналист Мусаб Абид.

Напомним что по ходу розыгрыша в матче с 11-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером у судьи на вышке Карлоса Бернардеса сработала рация. Розыгрыш пришлось переигрывать. После этого Кирьос начал кричать в адрес судьи. Он призвал теннисиста успокоиться. Позднее Ник срывался на болельщиков и получил от судьи предупреждение за брань. Однако это не остановило его. В итоге по окончании первого сета судья оштрафовал Ника на гейм.

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