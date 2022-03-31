Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Американский блогер вызывает на бой Майка Тайсона
Осталось подождать ответа Майка
фото - talksport.com
Американский блогер и актёр Джейк Пол, который также известен своими выступлениями в боксе, вызвал на бой абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории Майка Тайсона.
"Я бы точно подрался с Майком Тайсоном. Мысль об этом бое не даёт мне покоя, потому что это событие стоимостью $ 200-300 млн. Майк Тайсон, братан, если ты смотришь этот подкаст, давай повеселимся. Новая школа против старой школы. Я думаю, это то, что фанаты хотели бы увидеть сейчас", – приводит слова Пола YouTube-канал The Journey.
В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.
Популярное сейчас
- Глава МИД Турции назвал пункты, которые сняли с повестки переговоров Украины и рф
- Осталось определить троих. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Британская разведка предупреждает о тяжелых боях возле Киева в ближайшее время
- Усик: Я хотел защищать Украину, но друзья убедили, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО