Тони Беллью: У Джошуа есть шансы в бою с Усиком

Тони Беллью считает, что Энтони Джошуа может вернуть свои титулы в реванше против украинца Александра Усика.

"Если Джошуа хочет быть успешным в реванше с Усиком, то он должен найти себя и быть тем боксером, которым он был в бою против Кличко. Боксером, которому есть, что доказывать.

Если Энтони подготовится, если он будет голоден, то шансы у него есть. Хотя такого давления он еще не испытывал", - считает Беллью.

Реванш должен состояться в июне или июле.