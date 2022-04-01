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Тони Беллью: У Джошуа есть шансы в бою с Усиком
Но только шансы
Фото: fightnews.info
Тони Беллью считает, что Энтони Джошуа может вернуть свои титулы в реванше против украинца Александра Усика.
"Если Джошуа хочет быть успешным в реванше с Усиком, то он должен найти себя и быть тем боксером, которым он был в бою против Кличко. Боксером, которому есть, что доказывать.
Если Энтони подготовится, если он будет голоден, то шансы у него есть. Хотя такого давления он еще не испытывал", - считает Беллью.
Реванш должен состояться в июне или июле.
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Источник:sport.ua
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