УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Жена Усика показала фото дома после визита оккупантов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Усика показала фото дома после визита оккупантов

Бокс
(2 голосов)

Орки решили повеселиться в доме чемпиона

Жена Усика показала фото дома после визита оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) опубликовала фотографии, в которых показала все прелести "русского мира". Катерина возмущена тем, что орки устраивали гуляния в их доме:

Жена Усика показала фото дома после визита оккупантов - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...