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Жена Усика показала фото дома после визита оккупантов
Орки решили повеселиться в доме чемпиона
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) опубликовала фотографии, в которых показала все прелести "русского мира". Катерина возмущена тем, что орки устраивали гуляния в их доме:
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