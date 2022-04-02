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Усик рассказал, что помогает ему сосредоточиться на тренировках
Надежда на Бога
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, что помогает ему быть сосредоточенным на тренировках во время украинской национально-освободительной войны. Его слова цитирует Tipsport:
"Молитва помогает мне сосредоточиться на тренировках. Я изучаю психологию, закончил один из украинских вузов психологии.
Я просто могу это делать, но не всегда выходит, когда вечером ты приходишь в номер и смотришь информацию, которую тебе прислали друзья или родные. Молитва помогает мне сосредоточиться на том, что я делаю, и не только перед боем.
Вся информация, которая подается с телевизора, слишком ложна. Много лет назад было доказано, что это создано для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону.
Я звоню своим друзьям, которые остались там и напрямую касаются либо армии, либо того города, где они находятся. Я с первых уст узнаю информацию.
Телевизор я вообще не смотрю уже много лет. Новости я практически не читаю, потому что знаю, что там много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телек – это большая куча дерьма, забирающая мозг.
Необходимо читать книги, нормальную правильную литературу. Нужно развивать свои мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение.
Люди ленивы – не хотят читать, развиваться, смотрят телевидение и верят всему, что там говорят. Поэтому между людьми есть какие-то дрязги: один сказал одно, другой – другое. А где ты это услышал? Посмотрел по телку" – сказал он.
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