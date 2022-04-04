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Боб Арум: Тайсон Фьюри отказывается подписывать новый контракт

Бокс
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Ранее он сообщал, что может завершить карьеру

Боб Арум: Тайсон Фьюри отказывается подписывать новый контракт

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Боб Арум прокомментировал недавнее заявление чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), где он говорил, что может завершить карьеру после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Слова функционера приводит портал boxingscene.com:

"Фьюри говорит достаточно много, и я уверен, что он это делает искренне. Он отказывается подписывать новый контракт и этот бой будет последним по контракту, понимаете, что я хочу сказать? Я думаю, он хочет посмотреть, что будет происходить дальше. Например, если ему предложат бой с Джошуа или Усиком, тогда он может остаться.

Тайсон не собирается драться с второстепенным соперником. Если ему предложат еще один большой бой, по моему мнению, он примет его не раздумывая. Если нет, то он не собирается тратить время на тренировки и деньги, чтобы подраться с каким-то второстепенным соперником.

Не данный момент у Тайсона много денег, и он хочет наслаждаться жизнью со своей женой и детьми".

Напомним, что поединок Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум
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