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Теофимо Лопес рассказал о слабых местах Геннадия Головкина

Бокс
(3 голосов)

Он считает, что третий бой с Альваресом должен обязательно состояться

Теофимо Лопес рассказал о слабых местах Геннадия Головкина

Новина українською

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе Теофимо Лопес рассказал, что думает о возможном поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.

"Мы должны увидеть Головкина в бою. Только так мы сможем оценить его шансы в третьем поединке с Альваресом".

Я думаю, что Мурата во время их противостояния постарается делать то, что делал Альварес, но только после боя мы сможем оценить шансы Головкина.

Если честно, мне кажется, что он потерял скорость. Если это так, это большой минус для Головкина, но мне так показалось в последнем его бою", – сказал Лопес.

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В статье: Теофимо Лопес
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Источник:
boxingnews24

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