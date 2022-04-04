Красюк: В течение следующих двух недель мы планируем доработать детали боя Усик - Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, что осталось доработать для организации реванша украинца из Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"В течение следующих двух недель мы планируем доработать детали", – сказал Красюк.

Напомним, что само сражение может состояться в Саудовской Аравии в июне или начале июля.