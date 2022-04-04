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Усик: Оппонент делает в ринге то, что я ему позволяю делать
Александр уверен в своих силах
Фото: Boxing News
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Усик (19-0, 13 KO) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше не удастся сделать задуманное.
"Несмотря на то, что оппонент тот же, мы будем делать какие-то новые вещи, но также будем повторять то, что у нас хорошо получалось. Я не знаю, что будет делать он. Я вообще не думаю, что мой оппонент будет делать против меня.
Моя цель – делать то, что я нарабатываю в лагере со своей командой. Это нужно выдать в бою. Оппонент делает в ринге то, что я ему позволяю делать. Это не только я, а каждый соперник делает то, что ему позволяют", — приводит слова Усика Fanday со ссылкой на Tipsport.
Напомним, что в первом бою Усик решением судьей одержал победу и завоевал пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
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