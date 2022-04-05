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Владимир Кличко: Нет слов, чтобы описать эти преступления
Легенда бокса высказался о последствиях "русского мира"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владимир Кличко на своей странице в Instagram высказался об ужасах, которые российские оккупанты натворили в Буче, Ирпине и дуругих городах около Киева:
"Нет слов, чтобы описать эти преступления. Но есть те, кто ответственны за них".
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