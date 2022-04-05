Головкин: Я остаюсь в боксе и чувствую себя хорошо

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) высказался о возможном завершении карьеры.

"Я остаюсь в боксе, я чувствую себя хорошо. Как только я почувствую, что что-то не так, что-то меня не будет устраивать, я могу завязать с этим всем. Я понимаю, что человек – такое существо, что ему все мало и мало.

Мне хватает того, что у меня есть. Я вполне разумно могу остановиться, если меня это устраивает. Все, что у меня есть, меня вполне устраивает", - сказал Головкин.