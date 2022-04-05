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Усик: Очень сложно все дается, особенно, когда вечером смотришь информацию от друзей и родных

Бокс
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Украинец готовится к бою с Джошуа

Усик: Очень сложно все дается, особенно, когда вечером смотришь информацию от друзей и родных

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что из-за войны не может нормально подготовиться из-за войны в Украине к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

"Сосредоточиться на тренировках мне помогает молитва и так, как я понимаю психологию… Я закончил один из украинских вузов по специальности психология. Я просто могу это делать. Но не всегда это удаётся. Особенно, когда вечером ты приходишь в номер и смотришь информацию, которую тебе прислали друзья, родные. И это снова возвращается. Но молитва мне помогает сосредоточиться на том, что я делаю."

Напомним, что бой Джошуа - Усик состоится в июне.

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В статье: Александр Усик
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