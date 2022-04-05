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Бывший тренер Головкина рассказал, почему Геннадий проиграл Саулю Альваресу

Бокс
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Санчес назвал причины поражения

Бывший тренер Головкина рассказал, почему Геннадий проиграл Саулю Альваресу

Фото:fightnews.info

Новина українською

Абель Санчес, бывший тренер чемпиона IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, рассказал о причинах поражения боксёра во втором бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Канело очень силён как физически, так и ментально. Когда он начинает охоту на вас, он становится другим бойцом. В первом бою Головкин дрался так, как я хотел. Он вышел и бился с ним. Во втором бою он хотел быть боксёром и победить за счёт навыков.

Когда судья видит, что ты отходишь назад, он подсознательно начинает думать, что соперник бьёт тебя. Думаю, это было в четвёртом раунде второго боя. Я кричал тогда Геннадию: "Ты не должен боксировать с этим парнем, ты должен с ним драться". Думаю, он просто хотел доказать всем, что он лучше его в плане боксёрской техники", — приводит слова Санчеса BoxingScene.

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В статье: Геннадий Головкин Абель Санчес
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