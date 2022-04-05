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Оккупанты хотят лишить награды Усика, которая были вручена в Крыму

Бокс
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В списке оказался не только Александр

Оккупанты хотят лишить награды Усика, которая были вручена в Крыму

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) хотят лишить отличия "За верность долгу".

По словам Владимира Константинова, главы оккупационного государственного совета республики Крым это сделают в ближайшее время.

"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, утративших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие.

Напомним, что Усик родился в Симферополе.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Tribuna

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