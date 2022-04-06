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Усик: Будучи маленьким парнем, я смотрел бои братьев Кличко и восхищался ими

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Сейчас же он поддерживает дружеские отношения с боксерами

Усик: Будучи маленьким парнем, я смотрел бои братьев Кличко и восхищался ими

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик рассказал, как в детстве наблюдал за братьями Кличко.

"Будучи маленьким парнем, я смотрел их по телевизору. Потом я с ними познакомился, потом представлял их компанию. Сейчас у нас очень хорошие, дружеские отношения и с Владимиром, и Виталием. Мы звоним друг другу, поддерживаем и в хорошие, и особенно у трудные времена.Очень приятно общаться с ними.Довольно умные ребята, у меня с ними обое дружеские отношения, все прекрасно.

И Владимир, и Виталий поддержали меня в том, что я уезжаю тренироваться, несмотря на то, что это было очень тяжелое решение. Но я его принял, я сейчас здесь начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа", - сказал Усик.

Раньше Усик рассказал, что после поединка с Энтони Джошуа мы уже будем говорить о Тайсоне Фьюри

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
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