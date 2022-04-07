Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроуфорд: Хотел бы поддержать Ломаченко, Усика и Постола
Теренс шокирован кадрами с Бучи
Американский боксер Теренс Кроуфорд заявил, что хочет поддержать своих украинских друзей.
"Хотел бы поддержать своих украинских друзей. Знаю братьев Кличко, Ломаченко, Усика и Виктора Постола. С последним я однажды разделил ринг.
Они борются за свою страну, им нужна поддержка. Я надеюсь, что все в Украине скоро смогут вернуться к нормальной жизни. Понимаю, что Украине сейчас очень плохо", - сказал Кроуфорд.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили подполковника, который был военным комендантом Самары
- Цитаишвили уехал в Польшу, Ворскла отпускает лидеров. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Как правильно считать орков - объясняет украинский солдат
- Боб Арум: Тайсон Фьюри отказывается подписывать новый контракт
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...