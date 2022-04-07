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Кроуфорд: Хотел бы поддержать Ломаченко, Усика и Постола

Бокс
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Теренс шокирован кадрами с Бучи

Кроуфорд: Хотел бы поддержать Ломаченко, Усика и Постола

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Американский боксер Теренс Кроуфорд заявил, что хочет поддержать своих украинских друзей.

"Хотел бы поддержать своих украинских друзей. Знаю братьев Кличко, Ломаченко, Усика и Виктора Постола. С последним я однажды разделил ринг.

Они борются за свою страну, им нужна поддержка. Я надеюсь, что все в Украине скоро смогут вернуться к нормальной жизни. Понимаю, что Украине сейчас очень плохо", - сказал Кроуфорд.

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В статье: Теренс Кроуфорд
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