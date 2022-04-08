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Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к бою с россиянином Биволом

Бокс
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Украинец не остается в стороне

Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к бою с россиянином Биволом

Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес начал сотрудничество с бывшим чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе украинцем Александром Гвоздиком для подготовки к поединку с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом пишет ESPN deportes.

Гвоздик выступит в качестве спарринг-партнёра Альвареса.

Бивол и Альварес проведут поединок 7 мая. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, что сделало его первым боксёром в истории, который стал абсолютным чемпионом в этой категории. На счету Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед нокаутом. Он является обладателем пояса WBA с 2017 года.

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В статье: Александр Гвоздик
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