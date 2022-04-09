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Чемпион мира IBF и IBO Головкин добыл третий пояс нокаутом в 9 раунде
Казах избил японца Мурату
Фото: Evening Standard
Чемпион мира в среднем весе по версии IBF и IBO Геннадий Головкин добыл победу нокаутом Риоты Мураты в девятом раунде. Бой прошел в Японии.
Казахский боксер получил пояс чемпиона по версии WBA Super в среднем весе. Для 40-летнего Головкина это была 42 победа в 44 матчах, 37 из них нокаутом.
Следующим соперником казаха может стать мексиканец Сауль Альварес, абсолютный чемпион во втором среднем весе. Этот поединок станет станет уже третьим боем этих боксеров.
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