Чемпион мира IBF и IBO Головкин добыл третий пояс нокаутом в 9 раунде

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF и IBO Геннадий Головкин добыл победу нокаутом Риоты Мураты в девятом раунде. Бой прошел в Японии.

Казахский боксер получил пояс чемпиона по версии WBA Super в среднем весе. Для 40-летнего Головкина это была 42 победа в 44 матчах, 37 из них нокаутом.

Следующим соперником казаха может стать мексиканец Сауль Альварес, абсолютный чемпион во втором среднем весе. Этот поединок станет станет уже третьим боем этих боксеров.