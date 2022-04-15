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Жена Усика рассказала, что делали россияне в их доме

Бокс
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Екатерина возмущена

Жена Усика рассказала, что делали россияне в их доме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) рассказала в одном из видео на своей странице в Instgram, что случилось с их домом в Ворзеле, после пребывания там рашистов:

"Ребят, добрый вечер всем. Только что я связалась с людьми, которые побывали в Ворзеле, в моем доме. Они отправили мне новые фотографии, пообщались мы с ними. Спасибо огромное волонтерам, саперам, всем. Короче, в чем весь прикол? Кто-то, я думаю, кто-то кто знал, что этот дом наш и русская армия, великая, русская армия пришла к нам в дом специально. Со всей улицы, узнав, что это дом Усика, они туда приперлись, они туда наср*ли, целенаправленно они там чинили свою технику, пили бухло, я не знаю, что они там наворовали. Но когда они узнали, что это дом Усика, они сразу туда пришли. Поэтому весь "русский мир", который поддерживает, который принимает участие в войне, следуй за кораблем!"

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В статье: Александр Усик
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