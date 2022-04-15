Катмен Усика: Все критикуют Энтони Джошуа за его план на бой, но 8 раундов был равный бой

Тейпировщик и катмен объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) канадец Расс Анбер дал интервью для британских СМИ.

— Вы высказывались об Александре Усике и Василии Ломаченко, о тяжёлом времени для них и том, что происходит в Украине. Василий всё ещё там, а Александр уехал в тренировочный лагерь. Из того, что вы слышали от их команд, как у них дела, учитывая происходящее?

— Что происходит, такие и дела, я полагаю. Я говорил с его менеджером Эгисом Климасом. Он начинает лагерь, готов стартовать. Мы ждём подтверждения даты. Посмотрим, что случится, но я уверен, что они понимают, особенно Усик, что они не отнесутся к этому легкомысленно. Если они готовятся к выходу в ринг, значит, ответственно готовятся. У меня по этому поводу вообще нет беспокойств. Я больше беспокоюсь о ментальной составляющей, его обеспокоенностью безопасности семьи. Как только уйдёт эта озабоченность — с ним всё будет хорошо, и он будет готовиться. Я думаю, ему будет тяжело быть таким забавным, как обычно, потому что он явно будет думать о другом. Как и все мы думаем о том, что там происходит. Это неприятно. Люди не должны проходить через это в наше время. Моё сердце с тем, что происходит, я хотел бы, чтобы мир мог помочь больше.

— Как может измениться Энтони Джошуа стилистически, идя на реванш?

— Я не знаю. Все критикуют Энтони Джошуа за его план на бой, если позволите. За то, что он пытался перебоксировать… Слушайте, 8 раундов был равный бой. Нельзя сказать, что весь план был ужасен. Говорят, что, по сути, ему нужно было навязать свой размер и нокаутировать Усика. Ок, это отличная стратегия в теории, но применить её против такого талантливого бойца, как Усик, не так просто.

Я думаю, в определённый момент ему придётся идти на риск. Наверное, попытаться навязать габариты, но я считаю, что Усик будет это ожидать. Я думаю, Усик был к этому готов и в первый раз. Поэтому есть ограниченные варианты того, что он может сделать, и я думаю, Усик будет к этому готов. Нет сомнений, что у Энтони есть размер, мощь, он хочет использовать её и строить свою тактику на этом. Отлично иметь план, но реализовать его против такого талантливого бойца, как Усик, — это необязательно будет так легко. Этот бой будет один из тех классических реваншей. Как можно этого не ждать?