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Тони Белью: Давайте посмотрим, в каком состоянии находится Александр
Комментарий британца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший британский супертяж Тони Белью прокомментировал слухи вокруг организации поединка между его соотечественником Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IВF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:
"Окей, Саудовская Аравия, июль. Давайте просто подождем и посмотрим, в каком состоянии находится Александр. Если он будет в безопасности, а у Джошуа все будет хорошо, то мы позже подробнее поговорим об этом поединке. Но это интригующее сражение, это действительно так.
Скоро мы все выясним, но сейчас, если говорить об Александре Усике, то он думает о своей стране и безопасности всех ее жителей" – сказал он.
Ранее жена Усика
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