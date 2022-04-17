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Василий Ломаченко поздравил верующих с Вербным воскресеньем. Фото

Бокс
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С праздником

Василий Ломаченко поздравил верующих с Вербным воскресеньем. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) поздравил верующих всего мира с праздником Вербного воскресенья. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Instagram.

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