Жена Усика: Ломаченко не покинет Украину, пока не закончится война

Один из наиболее титулованных украинских боксёров Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) не собирается выезжать из Украины, считает Екатерина Усик, жена его близкого друга, чемпиона-супертяжеловеса Александра Усика.

Отвечая на вопрос fanday.net, как дела у Ломаченко в его родном Белгород-Днестровском, она сообщила, что с Василием больше общается Александр, а она — в основном с его женой Еленой.

"Они находятся в родном городе и никуда уезжать не собираются, — сказала супруга Усика. — Знаю, что Вася отказался от чемпионского боя с Камбососом. Он нам так и сказал: "Пока не закончится война, я не брошу Украину"".

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля, Василий запостил картинку с белым голубем и "молящимися" руками, раскрашенными в цвета флагов Украины и оккупантов.