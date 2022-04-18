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Екатерина Усик рассказала, когда Александр завершит карьеру
Украинцу не хватает титулов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик назвала условие, при котором муж готов завершить карьеру.
Не было ли такого боя, после которого Александр думал завершать карьеру?
Еще нет. Он хочет собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. И пока он этого не сделает, о пенсии говорить рано.
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