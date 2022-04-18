Екатерина Усик рассказала, когда Александр завершит карьеру

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина Усик назвала условие, при котором муж готов завершить карьеру.

Не было ли такого боя, после которого Александр думал завершать карьеру?

Еще нет. Он хочет собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. И пока он этого не сделает, о пенсии говорить рано.