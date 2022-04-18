Эдди Хирн попытается подписать контракт с Джервонтой Дэвисом

Промоутер Эдди Хирн хочет подписать контракт с чемпионом WBA в легком весе Джервонти Дэвису (26-0, 24 KO).

"Я видел сообщение Джервонт Дэвиса о том, что на него выходят другие промоутерские компании.

Я не знаю о положении дел с его контрактом, поэтому не буду обращаться к нему напрямую. Хотя могу это сделать и сказать, что когда действие его контракта подойдет к концу, мы можем сделать ему фантастическое предложение.

Я знаю Джервонту, он отличный молодой боец, одна из самых больших звезд в нашем спорте. Сейчас настало время получить то, что ему нужно. Пора получить то, чего он хочет, если он не чувствует себя счастливым.

Но опять же я не хочу вдаваться в подробности текущего статуса контракта Джервонты. Есть вариант с крутым боем против Райана Гарсии на DAZN. Есть вариант с Девином Хейни после двух боев против Камбососа.

Безусловно, мы хотели бы чрезвычайно агрессивно преследовать Джервонту Дэвиса, будь он в положении, в котором у него больше не было контракта", – сказал Хирн.

Напомним, что 28 мая Дэвис проведет бой с Роландо Ромеро.