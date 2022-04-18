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Тайсон Фьюри: В данный момент я думаю только о Диллиане Уайте и не думаю о завершении карьеры

Бокс
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Бой состоится в ближайшие выходные

Тайсон Фьюри: В данный момент я думаю только о Диллиане Уайте и не думаю о завершении карьеры

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что серьёзно относится к Диллиану Уайту (28-2, 19 КО).

Напомним, что поединок состоится 23 апреля в Лондоне (Англия).

"В данный момент я думаю только о Диллиане Уайте и не думаю о завершении карьеры. Всё это придёт после того, как я проведу бой, вот тогда мы и подумаем о будущем. Сейчас передо мной серьёзное испытание в лице Диллиана. Многие люди недооценивают Уайта, но только не я. Я отдаю этому парню всё уважение, которого он заслуживает. Уважаю его не меньше Уайлдера. Я тренируюсь с января, бью в зале рекорды и чувствую себя просто прекрасно, да и выгляжу тоже", – отметил Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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Источник:
Vringe

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