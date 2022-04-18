Флойд Мейвезер: Я бы хотел подписать Кроуфорда в свою компанию

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) рассказал, что хочет подписать Теренса Кроуфорда в Mayweather Promotions.

"Это ничем не отличается от того, когда китайцы поддерживают китайцев, мексиканцы – мексиканцев. Я темнокожий американец. Поэтому я прежде всего поддержу темнокожего американца. Я всегда желал лучшего для Кроуфорда. Мы общались неоднократно, имеем номера телефонов друг друга.

Конечно, я бы хотел подписать Кроуфорда в свою компанию. Я говорил Теренсу о боях, которые он хочет провести.

Многие молодые боксеры открывают собственные промоутерские компании. Вы должны иметь возможность дать боксерам от 1 до 6 млн. долларов, прежде чем начать заниматься ими. Я говорю не о Кроуфорде, а о боксерах в целом. Если вы этого не можете дать – ждите.

Думаю, каждый боец ​​должен иметь мечту стать промоутером. Это тяжелая работа. К примеру, я. Мне хочется помогать боксерам, но чем больше я этим занимаюсь – тем больше они меня ненавидят.

Я хочу создать для бойцов такие условия, что они получат большую часть гонораров. До того как я стал промоутером, другие представители этого бизнеса получали за бои больше денег, чем боксеры. Я сменил бойцов, потому что они теперь получают сумасшедшие суммы", – сказал Мейвезер в интервью FightHype.com.