Усик будет изучать бой Фьюри - Уайт

Украинский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) обязательно посмотрит грядущий бой британцев Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) за титул WBC, который состоится 23 апреля в Лондоне (США). Об этом для Sky Sports рассказал промоутер Усика, Александр Красюк.

"Определённо да. Мы с Эгисом Климасом планируем посетить шоу и смотреть бой из рингсайда. А Усик будет смотреть и изучать поединок по ТВ у себя в тренировочном лагере", – ответил Красюк на вопрос, будет ли Усик смотреть предстоящее в субботу противостояние британских коллег по дивизиону.

Напомним, что самого Усика летом ждёт реванш с другим британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).