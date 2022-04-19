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Усик будет изучать бой Фьюри - Уайт
Украинец готовится к Фьюри
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) обязательно посмотрит грядущий бой британцев Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) за титул WBC, который состоится 23 апреля в Лондоне (США). Об этом для Sky Sports рассказал промоутер Усика, Александр Красюк.
"Определённо да. Мы с Эгисом Климасом планируем посетить шоу и смотреть бой из рингсайда. А Усик будет смотреть и изучать поединок по ТВ у себя в тренировочном лагере", – ответил Красюк на вопрос, будет ли Усик смотреть предстоящее в субботу противостояние британских коллег по дивизиону.
Напомним, что самого Усика летом ждёт реванш с другим британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
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