Боб Арум не сможет посетить бой Фьюри - Уайт

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что не сможет посетить бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), поскольку заболел коронавирусом и восстанавливается после болезни.

"Буду рад посмотреть, как Тайсон Фьюри проведет защиту своих титулов в субботу против Диллиана Уайта перед 94 тысячами болельщиков на стадионе Wembley. К сожалению, я не смогу присутствовать, поскольку восстанавливаюсь после легких симптомов коронавируса. Я буду болеть за "Цыганского Короля" дома и посмотрю платную трансляцию на ESPN+".