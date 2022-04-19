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Боб Арум не сможет посетить бой Фьюри - Уайт

Бокс
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Но он будет болеть за Тайсона

Боб Арум не сможет посетить бой Фьюри - Уайт

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что не сможет посетить бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), поскольку заболел коронавирусом и восстанавливается после болезни.

"Буду рад посмотреть, как Тайсон Фьюри проведет защиту своих титулов в субботу против Диллиана Уайта перед 94 тысячами болельщиков на стадионе Wembley. К сожалению, я не смогу присутствовать, поскольку восстанавливаюсь после легких симптомов коронавируса. Я буду болеть за "Цыганского Короля" дома и посмотрю платную трансляцию на ESPN+".

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В статье: Боб Арум
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