  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри заговорил о завершении карьеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри заговорил о завершении карьеры

Бокс
(1 голосов)

Как же бой с Усиком

Тайсон Фьюри заговорил о завершении карьеры

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал, что бой с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) может стать последним в его карьере.

"Мне больше нечего достигать. Я выиграл все пояса на свете, которые только можно выиграть. Я побил все рекорды.

Никто в моей эре не получил пояса Ring Magazine, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я.

Я выиграл все пояса, которые можно выиграть в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным.

Нет, я не проведу сражение с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Все ушло, пропало. У него было столько шансов на то, чтобы выйти на ринг и сразиться с цыганским королем, но он этого не сделал. У него был шанс, а теперь он скрылся.

Простите, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", – сказал Фьюри.

Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...