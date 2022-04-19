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Тайсон Фьюри заговорил о завершении карьеры
Как же бой с Усиком
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал, что бой с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) может стать последним в его карьере.
"Мне больше нечего достигать. Я выиграл все пояса на свете, которые только можно выиграть. Я побил все рекорды.
Никто в моей эре не получил пояса Ring Magazine, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я.
Я выиграл все пояса, которые можно выиграть в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным.
Нет, я не проведу сражение с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Все ушло, пропало. У него было столько шансов на то, чтобы выйти на ринг и сразиться с цыганским королем, но он этого не сделал. У него был шанс, а теперь он скрылся.
Простите, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", – сказал Фьюри.
Бой Фьюри и Уайта состоится 23 апреля.
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